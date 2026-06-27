Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji YouTube Shorts’a yeni özellikler geliyor: Resmen duyurdular

YouTube Shorts’a yeni özellikler geliyor: Resmen duyurdular

Sosyal paylaşım devi YouTube, shorts içerikler için yeni özellikleri duyurdu. Blog sayfasından yayınlanan özellikler arasında tam ekranda izleme ve hızlı oynatma özelliği gibi değişiklikler yer alıyor. Öte yandan kullanıcılar algoritmaya net sinyaller verebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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YouTube Shorts’a yeni özellikler geliyor: Resmen duyurdular - Resim: 1

YouTube, Shorts deneyimini geliştirecek bir dizi yeni özelliği kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki günler ve haftalar içinde dağıtılacak güncellemeler arasında tam ekran izleme modu, 2x oynatma hızı ve etkileşim araçlarında yapılan değişiklikler öne çıkıyor.

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YouTube Shorts’a yeni özellikler geliyor: Resmen duyurdular - Resim: 2

Güncellemenin en dikkat çekici yeniliği, "Clear Screen" (Temiz Ekran) adı verilen yeni izleme modu oldu. Bu özellik etkinleştirildiğinde videolar ekranın tamamını kaplarken, beğeni, yorum, paylaşım düğmeleri ve diğer arayüz öğeleri geçici olarak gizleniyor. Böylece kullanıcılar dikkat dağıtan unsurlar olmadan yalnızca videoya odaklanabiliyor.

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YouTube Shorts’a yeni özellikler geliyor: Resmen duyurdular - Resim: 3

YouTube, Shorts videoları için yeni bir 2x oynatma seçeneği de ekliyor. Kullanıcılar ekranın kenarına basılı tutarak Shorts videolarını 2 kat hızda oynatabilecek. Parmak ekrandan kaldırıldığında ise video normal hızına dönecek.

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YouTube Shorts’a yeni özellikler geliyor: Resmen duyurdular - Resim: 4

Platform, kullanıcı etkileşimlerini daha kişisel hale getirmek amacıyla klasik "beğen" simgesini kalp ikonuyla değiştirmeye başladı.

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YouTube Shorts’a yeni özellikler geliyor: Resmen duyurdular - Resim: 5

Yeni tasarımın özellikle içerik üreticileriyle izleyiciler arasındaki bağı güçlendirmesi hedefleniyor.

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YouTube Shorts’a yeni özellikler geliyor: Resmen duyurdular - Resim: 6

Shorts videolarını sessize almak da artık daha pratik olacak. Kullanıcılar videoyu ekrana dokunarak durdurduktan sonra ortaya çıkan yeni sessize alma düğmesine basarak sesi kapatabilecek.

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YouTube Shorts’a yeni özellikler geliyor: Resmen duyurdular - Resim: 7

YouTube, yıllar önce beğenmeme sayısını gizlemeye başlamıştı, ancak şimdi Shorts'ta bu düğmeyi tamamen kaldırıyor.

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YouTube Shorts’a yeni özellikler geliyor: Resmen duyurdular - Resim: 8

Şirket bunun yerine daha faydalı geri bildirim seçeneklerine odaklanıyor. Kullanıcılar artık "İlgilenmiyorum" ve "Bu kanalı önerme" gibi seçeneklerle algoritmaya daha net sinyaller verebilecek.

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