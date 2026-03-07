Youtube o özelliği tekrar getiriyor: Milyonları sevindiren gelişme

YouTube yeni bir özellikle tekrar mesajlaşma sistemine geçiyor. Platform artık kullanıcıların birbirine doğrudan mesaj göndermesine izin verecek. Şirket bu özelliği ilk kez 2025 yılının kasım ayında test etmeye başladı. Fakat test oldukça sınırlıydı. Yalnızca İrlanda ve Polonya’daki bazı kullanıcılar erişebildi.
YouTube doğrudan mesajlaşma özelliğini geri getiriyor. Toplam 31 Avrupa ülkesinde test edilmeye başlandı.Derleyen: Baran Yalçın
3 Mart 2026 tarihinde YouTube yeni bir güncelleme aktardı. Şirket özelliğin Avrupa’da daha fazla ülkeye açıldığını açıkladı. Toplam sayı şimdi 31 ülkeye ulaştı.
Yeni mesaj sistemi artık birçok Avrupa ülkesinde kullanılabilirken, bunlar arasında Avusturya, Belçika, Almanya, Yunanistan, Fransa ve İtalya gibi büyük ülkeler var.
Öte yandan özelliği kullanmak için bazı şartlar sunuluyor. Öncelikle kullanıcıların 18 yaşından büyük olduğunu doğrulaması gerekiyor.
Google bunun için yapay zekâ destekli bir yaş doğrulama sistemi aktif etti. Sistem bazı durumlarda izleme alışkanlıkları hakkında da analiz gerçekleştiriyor.
YouTube bu özelliği videolarınızı arkadaşlarla daha kolay paylaşın diye getirdiğini söylüyor. Kullanıcılar artık bir videoyu link kopyalamadan direkt mesaj yolu ile gönderebilecek.
YouTube bu özelliği YouTube Premium ya da YouTube Premium Lite aboneliğine bağlamadı. Bu nedenle özellik açılan ülkelerdeki tüm uygun kullanıcılar tarafından kullanılabilecek.