Dünyanın en popüler video platformu YouTube, mobil cihazlarında ekran kapalıyken içerik dinlemeyi tercih eden kullanıcıları üzecek bir hamle yaptı.

Birçok farklı tarayıcıda uzun süredir kullanılan "arka planda oynatma" özelliğinin artık çalışmadığı rapor edildi.

ÇOK SAYIDA TARAYICIYI ETKİLİYOR

Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre; Samsung Internet, Vivaldi, Brave ve Microsoft Edge gibi tarayıcılar üzerinden YouTube kullanan kişiler, arka planda çalma özelliğinin aniden devre dışı kaldığını fark etti. Normal şartlarda tarayıcıyı simge durumuna küçülttüğünüzde veya telefon ekranını kapattığınızda devam eden ses yayını, son değişikliklerle birlikte kesilmeye başladı.

KULLANICILAR SORUNU DOĞRULUYOR

Yaşanan bu teknik aksaklıkla ilgili olarak kullanıcılar, tarayıcıyı kapattıkları anda sesin durduğunu belirtiyor.

Yaşanan sürece dair bazı kullanıcılar, medya denetimleri tamamen kaybolmadan hemen önce ekranlarında "MediaOngoingActivity" şeklinde bir bildirimin kısa süreliğine belirdiğini ifade ediyor.

YOUTUBE PREMİUM’A YÖNLENDİRME STRATEJİSİ Mİ?

Konuyla ilgili YouTube cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak teknoloji dünyasındaki genel kanı, Google’ın platformdaki bir açığı kapattığı yönünde.

Arka planda oynatma özelliği, YouTube Premium aboneliğinin sunduğu temel ayrıcalıklardan biri olarak biliniyor. Bu hamlenin, kullanıcıları ücretli abonelik paketine geçmeye teşvik etmek amacıyla yapılmış hedefli bir değişiklik olduğu düşünülüyor.