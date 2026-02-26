Yeniçağ Gazetesi
26 Şubat 2026 Perşembe
E-Gazete
YouTube abonelik sistemini değiştiriyor: Merakla beklenen özellik kullanıma açıldı

YouTube abonelik sistemini değiştiriyor: Merakla beklenen özellik kullanıma açıldı

Sosyal medyanın en çok kullanılan uygulamalarından YouTube, Lite abonelik modelinde değişikliğe gidiyor. Yeni değişiklikle ile Premium abonelere sunulan bazı özellikler Lite Premium için de geçerli olacak.

Haberi Paylaş
YouTube abonelik sistemini değiştiriyor: Merakla beklenen özellik kullanıma açıldı - Resim: 1

YouTube, 2025 yılında yeniden kullanıma sunduğu Premium Lite aboneliğinde önemli bir değişikliğe gitti. Şirket, şimdiye kadar yalnızca standart YouTube Premium abonelerine sunulan arka planda oynatma ve video indirme özelliklerini Premium Lite kullanıcılarına da açtığını duyurdu.

YouTube abonelik sistemini değiştiriyor: Merakla beklenen özellik kullanıma açıldı - Resim: 2

Kademeli olarak dağıtılmaya başlanan güncellemenin tüm kullanıcılara ulaşmasının birkaç haftayı bulabileceği belirtildi.

YouTube abonelik sistemini değiştiriyor: Merakla beklenen özellik kullanıma açıldı - Resim: 3

Premium Lite planı, çıkış yaptığında çoğu videoda reklamsız izleme imkanı sunuyor ancak iki kritik özelliği içermiyordu:

Arka planda oynatma ve çevrimdışı izlemek için video indirme.

YouTube abonelik sistemini değiştiriyor: Merakla beklenen özellik kullanıma açıldı - Resim: 4

Yeni güncellemeyle birlikte bu iki özellik de Lite abonelerine açıldı. Ancak bazı sınırlamalar devam ediyor.

YouTube abonelik sistemini değiştiriyor: Merakla beklenen özellik kullanıma açıldı - Resim: 5

HANGİ İÇERİKLER KAPSAM DIŞINDA?

YouTube’un açıklamasına göre: özellikler çoğu müzik dışı içerikte geçerli olacak. Ancak shorts videoları kapsam dışında kalacak

YouTube abonelik sistemini değiştiriyor: Merakla beklenen özellik kullanıma açıldı - Resim: 6

İçerik arama ve gezinme sırasında reklam gösterimi sürebilecek. Müzik ve müzik videolarında reklamsız dinleme özelliği Premium’a özel kalacak Standart Premium aboneliğinde ise bu özellikler daha geniş kapsamlı sunulmaya devam ediyor.

YouTube abonelik sistemini değiştiriyor: Merakla beklenen özellik kullanıma açıldı - Resim: 7

Bu güncelleme, YouTube’un son dönemde ücretsiz kullanıcılar için bazı kısıtlamalara gitmesinin ardından geldi.

YouTube abonelik sistemini değiştiriyor: Merakla beklenen özellik kullanıma açıldı - Resim: 8

ÖNE ÇIKAN DEĞİŞİKLİKLER:

YouTube Music’te ücretsiz kullanıcılar için şarkı sözü sınırı getirildi

Arka planda oynatmaya imkan tanıyan tarayıcı açıkları kapatıldı

YouTube, arka planda oynatma özelliğinin Premium üyelerine özel olduğunu ve tüm platformlarda tutarlılık sağlamak için sistemin güncellendiğini açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi
