YouTube, 2025 yılı boyunca elde ettiği büyüme rakamlarıyla küresel dijital video pazarındaki liderliğini pekiştirirken 2026’da hayata geçirilmesi planlanan yeni özellikleri de duyurdu.

Platform, yapay zeka entegrasyonunu merkezine alan bir dönüşüm sürecine giriyor.

2025’TE YOUTUBE RAKAMLARI DİKKAT ÇEKTİ

YouTube, 2025 yılında 2,85 milyar aktif kullanıcıya ulaşırken, kullanıcılar günlük toplamda 1 milyar saatin üzerinde video izledi. İzlenme süresinin %63’ü mobil cihazlardan gerçekleşti.

YouTube Premium abone sayısı 125 milyona çıkarken, yıllık reklam geliri 36 milyar doları aştı. Reklam bütçelerinin %43’ü akıllı TV (Connected TV) izlenmelerine kaydı.

Kısa video formatı Shorts, günlük 70 milyar izlenmeye ulaşarak TikTok ile rekabette önemli bir güç haline geldi. Kullanıcıların bir videoyu izleyip izlememe karar verme süresi ise 1,8 saniyeye kadar düştü.

2026’DA YAPAY ZEKA MERKEZDE OLACAK

YouTube’un 2026 planlarının merkezinde yapay zekâ bulunuyor. Google’ın VEO modeliyle geliştirilen dudak senkronizasyonlu yapay zekâ dublaj sistemi sayesinde videolar yalnızca ses olarak değil, ağız hareketleri hedef dile uygun şekilde yeniden modellenerek çevrilecek.

İçerik üreticileri için geliştirilen Yapay Zekâ Asistanı, metin komutlarıyla Shorts videoları için sahne, efekt ve arka plan oluşturabilecek.

VİDEODAN ALIŞVERİŞ DÖNEMİ BAŞLIYOR

YouTube, videodan alışveriş özelliğiyle e-ticaret alanında daha güçlü bir rol üstlenmeyi hedefliyor. Yapay zekâ, videolardaki ürünleri otomatik tanıyacak ve izleyicilere anında satın alma bağlantıları sunacak.

YENİ ABONELİK MODELLERİ VE “YOUTUBE ÜNİVERSİTESİ”

YouTube TV için spor, haber ve aile içeriklerine özel format odaklı abonelik paketleri devreye girecek.

Ayrıca “YouTube Üniversitesi” olarak adlandırılan ve bazı ülkelerde test edilen kurs ve sertifika programları yaygınlaştırılacak. Google onaylı dijital sertifikalar verilmeye başlanacak.

SEO YERİNİ AEO’YA BIRAKIYOR

Platform, klasik SEO yerine AEO (Yapay Zekâ Yanıt Optimizasyonu) dönemine geçiyor. İçerikler, kullanıcıların yapay zekâ asistanlarına sorduğu “en iyisini bul” tarzı sorulara doğrudan yanıt verecek şekilde optimize edilecek.

İÇERİK ÜRETİCİLERİNE NET MESAJ

YouTube, içerik üreticilerine yönelik mesajında; aşırı prodüksiyonlu, “bağıran” başlık ve küçük resimler yerine sade, otantik ve hikâye odaklı içeriklerin öne çıkacağını vurguladı.

Shorts, yeni izleyici kazanmak için kullanılmaya devam ederken, uzun ve derinlikli videoların sadık izleyici yaratmadaki önemi daha da artacak.