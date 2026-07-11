Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Youssef En-Nesyri’nin geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad’ın Faslı golcüyle yollarını ayırmayı planladığı öne sürüldü.

AYRILIK HAZIRLIĞI

OKAZ’ın haberine göre Al-Ittihad yönetimi, Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulübün yeni sezon planlamasında farklı bir yabancı santrfora yönelmek istediği belirtildi.

YENİ GOLCÜ HEDEFİ

Haberde, Al-Ittihad’ın En-Nesyri’nin ayrılığı sonrası yabancı bir forvet transferi için çalışmalarını hızlandırdığı ifade edildi.

GÖZLER RESMİ GELİŞMELERDE

Transfer sürecine ilişkin henüz kulüpten resmi bir açıklama yapılmazken, önümüzdeki günlerde En-Nesyri’nin geleceğiyle ilgili somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.