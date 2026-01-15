Bir dönem ülkemizde de forma giyen Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda, Katar Ligi ekiplerinden Al-Sailiya SC'ye transfer oldu. 35 yaşındaki deneyimli isim, son olarak bir diğer Katar ekibi Al-Shamal forması giyiyordu.

Al-Sailiya SC, kariyerinde birçok takım forması giymiş olan Belhanda'nın 8. kulübü olmuş olacak.

Al-Shamal ile çıkan 46 resmi maça çıkan Belhanda, takımına 4 gol, 14 asistlik katkı sağladı.

Ayrıca Belhanda, Gatasaray formasıyla 131 maça çıkarken, Adana Demirspor formasıyla da 74 maça çıktı.