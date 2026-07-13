Yönünü bulmak labirente döndü: Karadeniz'deki o kavşak sürücüleri isyan ettirdi

Bölgede geçmişte tabelalar yüzünden kazaların da meydana geldiğini vurgulayan Gemicioğlu, "İlk defa gelen sürücüler için burada adeta bir kaos hakim. Gereksiz bir şekilde 30'a yakın tabela yan yana duruyor. Yetkililerden buraya çok daha sade, anlaşılır ve düzenli bir çalışma yapmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.