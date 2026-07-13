Fatsa-Korgan-Kumru yolu üzerinde yer alan ve Korgan ilçesine geçişi sağlayan kavşaktaki görsel kirlilik, özellikle bölgeyi ilk kez kullanan sürücülerin kabusu haline gelmiş durumda.
Yönünü bulmak labirente döndü: Karadeniz'deki o kavşak sürücüleri isyan ettirdi
Ordu’nun Fatsa ilçesinde, ilçeler arası ulaşımın sağlandığı stratejik bir kavşakta yer alan onlarca tabela ve düzensiz yerleşim planı, sürücüler için büyük bir kafa karışıklığına yol açıyor.Kaynak: İHA
YOLU İLK KEZ KULLANANLAR ÇOK KARIŞTIRIYOR
Kösebucağı Mahallesi sınırlarında bulunan kavşakta toplam 29 adet yön ve bilgilendirme tabelası yer alıyor. Sürücüler, tabela sayısının fazlalığının yön bulmayı kolaylaştırmak yerine trafiği daha da karmaşık hale getirdiğini ifade ediyor.
Yolu sürekli kullanan yerel halktan Mahmut Ali Karakuş, çevre ilçelere gitmek için sık sık bu güzergahı tercih ettiğini belirterek, "Dışarıdan gelenler tabelaların yoğunluğundan dolayı yolları şaşırabiliyor. Alışkın olanlar için sorun yok ama yolu bilmeyenler için ani manevralar tehlikeli bir durum yaratıyor, sistem gerçekten çok kafa karıştırıcı" sözleriyle yaşanan mağduriyeti aktardı.
BURADA ADETA BİR KAOS HAKİM
Söz konusu kavşağın yaklaşık 5-6 yıl önce mevcut haliyle düzenlendiğini ve o günden bu yana sorunun çözülmediğini dile getiren Kubilay Gemicioğlu ise kavşaktaki durumu bir labirente benzetti.
Bölgede geçmişte tabelalar yüzünden kazaların da meydana geldiğini vurgulayan Gemicioğlu, "İlk defa gelen sürücüler için burada adeta bir kaos hakim. Gereksiz bir şekilde 30'a yakın tabela yan yana duruyor. Yetkililerden buraya çok daha sade, anlaşılır ve düzenli bir çalışma yapmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Trafik güvenliğini olumsuz etkileyen bu düzensizliğin ortadan kaldırılması için sürücüler, mevcut yönlendirme sisteminin acilen gözden geçirilmesini bekliyor.