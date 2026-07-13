Yeniçağ Gazetesi
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Yönünü bulmak labirente döndü: Karadeniz'deki o kavşak sürücüleri isyan ettirdi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, ilçeler arası ulaşımın sağlandığı stratejik bir kavşakta yer alan onlarca tabela ve düzensiz yerleşim planı, sürücüler için büyük bir kafa karışıklığına yol açıyor.

Kaynak: İHA
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Yönünü bulmak labirente döndü: Karadeniz'deki o kavşak sürücüleri isyan ettirdi - Resim: 1

Fatsa-Korgan-Kumru yolu üzerinde yer alan ve Korgan ilçesine geçişi sağlayan kavşaktaki görsel kirlilik, özellikle bölgeyi ilk kez kullanan sürücülerin kabusu haline gelmiş durumda.

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Yönünü bulmak labirente döndü: Karadeniz'deki o kavşak sürücüleri isyan ettirdi - Resim: 2

YOLU İLK KEZ KULLANANLAR ÇOK KARIŞTIRIYOR

Kösebucağı Mahallesi sınırlarında bulunan kavşakta toplam 29 adet yön ve bilgilendirme tabelası yer alıyor. Sürücüler, tabela sayısının fazlalığının yön bulmayı kolaylaştırmak yerine trafiği daha da karmaşık hale getirdiğini ifade ediyor.

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Yönünü bulmak labirente döndü: Karadeniz'deki o kavşak sürücüleri isyan ettirdi - Resim: 3

Yolu sürekli kullanan yerel halktan Mahmut Ali Karakuş, çevre ilçelere gitmek için sık sık bu güzergahı tercih ettiğini belirterek, "Dışarıdan gelenler tabelaların yoğunluğundan dolayı yolları şaşırabiliyor. Alışkın olanlar için sorun yok ama yolu bilmeyenler için ani manevralar tehlikeli bir durum yaratıyor, sistem gerçekten çok kafa karıştırıcı" sözleriyle yaşanan mağduriyeti aktardı.

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Yönünü bulmak labirente döndü: Karadeniz'deki o kavşak sürücüleri isyan ettirdi - Resim: 4

BURADA ADETA BİR KAOS HAKİM

Söz konusu kavşağın yaklaşık 5-6 yıl önce mevcut haliyle düzenlendiğini ve o günden bu yana sorunun çözülmediğini dile getiren Kubilay Gemicioğlu ise kavşaktaki durumu bir labirente benzetti.

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Yönünü bulmak labirente döndü: Karadeniz'deki o kavşak sürücüleri isyan ettirdi - Resim: 5

Bölgede geçmişte tabelalar yüzünden kazaların da meydana geldiğini vurgulayan Gemicioğlu, "İlk defa gelen sürücüler için burada adeta bir kaos hakim. Gereksiz bir şekilde 30'a yakın tabela yan yana duruyor. Yetkililerden buraya çok daha sade, anlaşılır ve düzenli bir çalışma yapmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Yönünü bulmak labirente döndü: Karadeniz'deki o kavşak sürücüleri isyan ettirdi - Resim: 6

Trafik güvenliğini olumsuz etkileyen bu düzensizliğin ortadan kaldırılması için sürücüler, mevcut yönlendirme sisteminin acilen gözden geçirilmesini bekliyor.

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Yönünü bulmak labirente döndü: Karadeniz'deki o kavşak sürücüleri isyan ettirdi - Resim: 7
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Yönünü bulmak labirente döndü: Karadeniz'deki o kavşak sürücüleri isyan ettirdi - Resim: 8
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