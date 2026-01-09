Şişli’deki evinde saldırıya uğrayan 51 yaşındaki yönetmen Seren Yüce’ye yönelik silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken yeni ayrıntılar ortaya çıktı. “Kargo teslimi” bahanesiyle evinin kapısına gelen, yüzlerini gizlemek için motosiklet kaskı takan saldırganlar tarafından bacağından vurulan Yüce’nin, olaydan önce tehdit içerikli mesajlar aldığı belirlendi.

Saldırının önceden planlandığı düşünülüyor. Şüphelilerin, kapıyı açtırmak için kargo yöntemini tercih ettiği, ardından motosikletle hızla olay yerinden uzaklaştığı belirlendi. Güvenlik kameraları ve teknik takip çalışmalarıyla saldırganların izine ulaşan polis ekipleri, saldırının arkasında yeni nesil bir suç örgütü bulunduğunu ortaya koydu.

Sabah gazetesinden Ali Rıza Akbulut ve Yunus Emre Kavak’ın haberine göre; soruşturma ilerledikçe saldırının perde arkasına ilişkin yeni ayrıntılar da ortaya çıktı.

TEHDİT EDİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube ekipleri olayla ilgili araştırmalarına devam ediyor. Yapılan incelemelerde, Seren Yüce ve eşinin bir süredir tehdit mesajları aldığı, olay günü de şüpheliler tarafından telefonla arandıkları belirlendi.

SAHTE PLAKANIN ARKASINDAKİ GERÇEK ÇÖZÜLDÜ

Polis, kaçışta kullanılan motosikletin plakasının sahte olduğunu tespit etti. Plakanın altındaki gerçek tescil numarası belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerde ise bir adet boş kovan ve şüphelilere ait olduğu değerlendirilen bir eldiven delil olarak kayda geçti.

KAĞITHANE'DEN TEKİRDAĞ'A UZANAN OPERASYON

Polis, 31 Aralık'ta motosikleti kullanan T.K. (27) ile motosikleti temin eden U.G.'yi (36), Kağıthane'de gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve kask ele geçirildi. Operasyonun 5 Ocak'ta Tekirdağ'da yapılan ikinci ayağında da silahı ateşlediği iddia edilen B.Y. (27) ile organizasyonu planladıkları öne sürülen F.F.K. (32) ve M.R.T. (30), Marmara Ereğlisi'nde yakalandı. Şüphelilerin sorguları sürüyor.