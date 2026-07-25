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Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınıp adli kontrol hükümleriyle salıverilen yönetmen Ezel Akay, ikametgahındaki arama kayıtlarının basın organlarında ve sosyal ağlarda paylaşılması üzerine bir açıklamada bulundu. Akay, "Sözü edilen evler kiminmiş, olay neden büyümüş, hepsini mahkeme sonunda öğreneceksiniz" diye konuştu.

Yönetmen Ezel Akay, uyuşturucu soruşturması dolayısıyla Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalanıp gözaltına alınmasının ardından kişisel sosyal ağ hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Akay, süreçte sadece ifade işlemine tabi tutulduğunu vurgulayarak kendisi hakkında dolaşıma sokulan iddia ve haberlere karşı sitemde bulundu.

'EVİMİ MERAK EDENLERİ BEKLERİM'

Medyada yer alan haberlerde bahsi geçen ikametlerin doğrudan "Ezel Akay'ın evi" şeklinde nitelendirilmesine karşı çıkan Akay, yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

"Dostlar, bir ifade verdim çıktım, yayılan haberlere çok hayret ettim! Lütfen medyada gördüğünüz her habere inanmayınız, maalesef devir böyle. Hayatında hiçbir suça bulaşmamış biri olarak süren yargılamanın sonucunu beklemenizi tavsiye ederim. Sözü edilen evler kiminmiş, olay neden büyümüş, hepsini mahkeme sonunda öğreneceksiniz!

Sevgiler ve daha önemli meselelerle ilgilenmeye devam! Bu arada evimi merak edenleri eve beklerim!"

NE OLMUŞTU?

Yönetmen Ezel Akay ile sanatçı kardeşi Eren Kazım Akay, 23 Temmuz tarihinde kolluk kuvvetleri jandarma tarafından gerçekleştirilen baskın neticesinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Söz konusu şahısların meskenlerinde gerçekleştirildiği ifade edilen aramalara dair görsel ve video kayıtları da yazılı/görsel basına ve internet mecralarına sızdırılmıştı. Kayıtlarda narkotik detektör köpeğinin görev aldığı ve bazı mesken bölümlerinde inceleme yapıldığı gözlemlenmişti.

Güvenlik güçleri mensubu kaynaklara dayandırılan basın içeriklerinde, arama icra edilen adreslerde 22 adet yetişkin kenevir bitkisi, bin yüz kırk dört gram toz esrar (kubar), bitki yetiştirmeye yarayan iklimlendirme mekanizması ve çeşitli teçhizatın ele geçirildiği iddia edilmişti. Emniyetteki yasal işlemlerinin sonrasında mahkemeye sevk edilen Ezel Akay tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol tedbiriyle salıverilirken, kardeşi Eren Kazım Akay mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.