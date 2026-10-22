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Kaynak: DHA

Bursa'da evinde kenevir yetiştirildiği iddiasıyla düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan yönetmen Ezel Akay ve müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay'ın uyuşturucu test sonuçları açıklandı. İki kardeşten alınan kan ve saç örnekleri üzerinde yapılan incelemelerde uyuşturucu testlerinin pozitif sonuçlandığı belirtildi. Soruşturma kapsamında Ezel Akay adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken kardeşi Eren Kazım Akay tutuklanmıştı.

EVDE KENEVİR VE ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

DHA'nın haberine göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, yönetmen Ezel Akay'ın İnegöl ilçesindeki ikametinde kenevir yetiştirildiği yönündeki bilgi üzerine inceleme başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 22 Temmuz'da söz konusu adrese operasyon düzenlendi. Evde gerçekleştirilen aramalarda, özel düzenek kullanılarak yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ile çok miktarda kubar esrar ele geçirildi.

Ele geçirilen maddelere incelenmek üzere el konulurken Ezel Akay ve kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı.

İKİ KARDEŞTEN KAN VE SAÇ ÖRNEĞİ ALINDI

Gözaltı işlemlerinin ardından iki kardeş, uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede Ezel Akay ve Eren Kazım Akay'dan kan ve saç örnekleri alınarak incelemeye gönderildi.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ezel Akay hakkında adli kontrol kararı verildi. Kardeşi Eren Kazım Akay ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UYUŞTURUCU TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI

Soruşturma kapsamında alınan örneklerin inceleme sonuçları belli oldu. Yapılan testlerde hem yönetmen Ezel Akay'ın hem de müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay'ın uyuşturucu testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

Test sonuçları soruşturma kapsamında değerlendirilirken, pozitif test sonucunun tek başına uyuşturucu ticareti veya yetiştirme suçunun işlendiğini kanıtlamadığına dikkat çekiliyor.