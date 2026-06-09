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ABD’de ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Reiner’ın öldürülmesiyle ilgili davada yargılanan oğulları Nick Reiner, bu kez miras fonu talebiyle yeniden gündeme geldi.

Geçtiğimiz yılın sonlarında anne ve babasını bıçaklayarak öldürmekle suçlanan Reiner’ın, kendisi için oluşturulan miras fonundaki paraya erişim talebiyle mahkemeye başvurduğu belirtildi.

750 BİN DOLARLIK TALEP

Dava dosyasına göre Nick Reiner, toplam 1,5 milyon dolar olan fondan 750 bin dolarlık kısmın kendisine ödenmesini istiyor. Avukatı, Reiner’ın yasal masraflarını karşılayabilmesi için bu paraya acil ihtiyaç duyduğunu savundu.



AVUKAT GERİ ÇEKİLDİ

Süreçte Reiner’ın daha önce ünlü ceza avukatı Alan Jackson ile çalıştığı, ancak fondaki paraya erişim sağlanamaması nedeniyle Jackson’ın davadan çekildiği ve yerine devlet tarafından atanan bir avukatla sürecin devam ettiği ifade edildi.



MİRAS FONU ŞARTLARI

Miras fonunun Rob Reiner ve Michele Reiner tarafından yıllar önce oluşturulduğu, anlaşmaya göre Nick Reiner’ın 30 yaşında fonun yarısını, 35 yaşında ise kalan kısmını almasının planlandığı aktarıldı.



MÜTEVELLİ HEYETİNDEN İTİRAZ

Şu anda 32 yaşında olan Reiner’ın, fonu yöneten mütevelli heyeti avukatı Paul Kanin’in ödeme yapılmasına karşı çıktığı, Kanin’in ise Reiner’ın fonu yönetme yeterliliğine ilişkin endişeler taşıdığı belirtildi.



CİNAYET SUÇLAMALARI SÜRÜYOR

Nick Reiner, iki ayrı birinci derece cinayet suçlamasıyla yargılanıyor. Suçlu bulunması halinde şartlı tahliye imkânı olmaksızın ömür boyu hapis ya da idam cezasıyla karşı karşıya kalabileceği bildirildi.