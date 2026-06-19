Kaynak: Haber Merkezi

"Bandıra Bandıra", "Abone", "8.15 Vapuru" ve "Kendine Gel" gibi şarkılarıyla pop müziğine damga vuran Yonca Evcimik, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Türk pop müziğinin ikonik ismi, tatil sezonunu Karadağ'da açtı.

Güneşin ve Adriyatik'in mavi sularının keyfini çıkararak serinleyen şarkıcı, adeta sezonun yorgunluğunu attı.

Ünlü şarkıcı, çıktığı bu tatilde objektif karşısına geçerek poz vermeyi de ihmal etmedi. Evcimik, tatilinden iddialı karelerini sosyal medya hesabından, "Karadağ'a kadar gelmişken Adriyatik Denizi'ne girmemek olur mu?" notunu düşerek sevenlerinin beğenisine sundu.

Şarkıcının bu paylaşımının altına takipçileri; "Kim der 62 yaşında", "Hâlâ çok güzel", "18'lik kız gibi" ve "Bir insan hiç yaşlanmaz mı? 'Çılgın Bediş'ten beri hâlâ aynısın" tarzında yorumlar yaptı.