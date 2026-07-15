Devlet Bahçeli'nin son grup toplantısında İran konusunda kullandığı dil, son dönemin en dikkat çekici siyasi mesajlarından biri olarak kayda geçti. Bölgede gerilimin her geçen gün arttığı, İsrail-İran hattındaki çatışmaların küresel güçleri de içine çekme riski taşıdığı bir dönemde Bahçeli, beklenen sert söylemler yerine itidali, sağduyuyu ve bölgesel istikrarı öne çıkaran bir yaklaşım sergiledi. Bu konuşma yalnızca İran'a ilişkin bir değerlendirme değildi; aynı zamanda Türkiye'nin dış politika eksenine dair önemli tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.

Konuşmanın zamanlaması ise en az içeriği kadar önemliydi. Kısa süre önce gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin Batı ittifakı içindeki konumunu güçlendiren görüntüler verilmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batılı liderlerle yaptığı temaslar kamuoyuna geniş şekilde yansımıştı. Savunma sanayi iş birliklerinden stratejik ortaklıklara kadar uzanan mesajlar, Türkiye'nin NATO içindeki rolünü yeniden öne çıkaran bir tablo oluşturmuştu.

İşte tam bu atmosferin ardından Bahçeli'nin İran konusunda yaptığı itidalli açıklamalar ister istemez şu soruyu akıllara getirdi: Cumhur İttifakı içinde bilinçli bir rol paylaşımı mı yapılıyor, yoksa dış politikada yön tartışması yaşandığının ilk işaretlerini mi görüyoruz?

İlk ihtimal, yani rol paylaşımı, Türk siyasetini yakından takip edenler açısından yabancı bir durum değil. Cumhur İttifakı kurulduğu günden bu yana AK Parti çoğu zaman diplomasiyi önceleyen daha esnek bir söylem kullanırken, MHP güvenlik eksenli ve milliyetçi refleksleri temsil eden bir çizgide durdu. Ancak bu iki farklı ton, çoğu zaman birbirini tamamlayan ve aynı siyasi hedefe hizmet eden bir yapı oluşturdu.

İran konusunda da benzer bir tablo söz konusu olabilir. Çünkü MHP seçmeninde Batı'nın Ortadoğu politikalarına yönelik ciddi bir güvensizlik bulunuyor. NATO Zirvesi'nden çıkan görüntüler bu tabanda soru işaretleri oluşturabilecek nitelikteydi. Böyle bir atmosferde Bahçeli'nin daha temkinli ve dengeleyici bir dil kullanması, ittifakın kendi seçmenini rahatlatmaya yönelik planlı bir siyasi iletişim stratejisi olarak da okunabilir.

Ancak ikinci ihtimali tamamen göz ardı etmek de doğru olmaz.

Devlet Bahçeli son yıllarda yalnızca İran konusunda değil, Avrupa Birliği ve NATO konusunda da zaman zaman Türkiye'nin yönünü yeniden düşünmesi gerektiğine işaret eden açıklamalar yaptı. Çok kutuplu dünyanın yükseldiğini, Batı merkezli uluslararası sistemin eski gücünü kaybettiğini, Türkiye'nin daha bağımsız ve çok yönlü bir dış politika izlemesi gerektiğini savundu.

Bu yaklaşım sadece siyasetin değil, uzun süredir güvenlik bürokrasisinin belirli çevrelerinde de dile getirilen bir değerlendirme. Rusya, Çin ve İran gibi aktörlerle ilişkilerin tamamen koparılmaması, enerji güvenliği, savunma sanayi ve bölgesel dengeler açısından Türkiye'nin elini güçlendirecek bir unsur olarak görülüyor.

Dolayısıyla Bahçeli'nin İran mesajı yalnızca günlük siyasi hesaplarla açıklanamayacak kadar stratejik bir arka plana da sahip olabilir.

Bununla birlikte bugün için "Cumhur İttifakı'nda ciddi bir çatlak oluştu" sonucuna ulaşmak da mümkün görünmüyor. Çünkü siyasi ittifaklarda gerçek ayrışmalar yalnızca söylem farklılıklarıyla değil, uygulamalardaki değişimlerle ortaya çıkar.

Bugün hükümetin İran politikasında resmi bir değişiklik bulunmuyor. NATO üyeliği sorgulanmıyor. Meclis'te ittifakı sarsacak herhangi bir kriz yaşanmıyor. Erken seçim veya ortaklığın sona ereceğine ilişkin somut emareler de bulunmuyor.

Bu nedenle mevcut tabloyu değerlendirirken ihtiyatlı olmak gerekiyor.

Belki de gördüğümüz şey, aynı ittifak içinde farklı seçmen kitlelerine hitap eden iki ayrı siyasi dilin eş zamanlı kullanılmasıdır.

Belki de bu, Türkiye'nin gelecekte izleyeceği dış politika eksenine ilişkin daha derin bir tartışmanın ilk işaretleridir.

Bugün bu iki ihtimalden hangisinin doğru olduğunu kesin olarak söylemek mümkün değil.

Ancak kesin olan bir gerçek var:

Türkiye, tarihinin en karmaşık jeopolitik dönemlerinden birini yaşıyor. Böyle dönemlerde dış politikada keskin sloganlardan çok denge siyaseti değer kazanıyor. Komşularıyla aynı anda hem rekabet edip hem de diyalog kurabilen ülkeler ayakta kalabiliyor.

Bu açıdan bakıldığında Devlet Bahçeli'nin İran konusunda sergilediği itidalli ve tansiyonu düşürmeye çalışan yaklaşımın, Türkiye'nin bölgesel çıkarları açısından doğru bir zemine oturduğu söylenebilir. Çatışmaların büyümesini değil diplomasiyi önceleyen her yaklaşım, bölgenin istikrarı kadar Türkiye'nin güvenliği bakımından da önemlidir.

Bununla birlikte, aynı Bahçeli'nin uzun yıllardır Cumhur İttifakı'nın en güçlü siyasi destekçilerinden biri olması nedeniyle, kamuoyunun bu çıkışı temkinle değerlendirmesi de son derece anlaşılabilir bir durumdur. Bu açıklamalar, gerçekten dış politikaya yönelik bağımsız bir stratejik uyarının mı ifadesidir, yoksa ittifak içinde önceden planlanmış bir rol paylaşımının parçası mıdır? Bu sorunun sorulması, siyasi geçmiş dikkate alındığında doğal karşılanmalıdır.

Belki de asıl belirleyici olan, bundan sonraki süreçte sözlerle eylemlerin ne kadar örtüşeceğidir. Eğer Türkiye gerçekten daha dengeli, daha bağımsız ve bölgesel istikrarı önceleyen bir dış politika izleyecekse, bunun yalnızca grup toplantılarında dile getirilen ifadelerle değil, diplomatik temaslarda, uluslararası platformlardaki tutumunda ve sahadaki uygulamalarında da görülmesi gerekir. O zaman bugün söylenen sözler, günlük siyasi tartışmaların ötesinde, kalıcı bir devlet politikasının habercisi olarak anlam kazanacaktır.