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Kaynak: Haber Merkezi

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Yomra Belediyesi tarafından 10 ay önce temeli atılan kreş, bugün düzenlenen törenle geniş katılımla hizmete açıldı.

Trabzon’daki ilçe belediyeleri arasında bir ilk olma özelliği taşıyan kreşin açılışına Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Yeni Parti Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Yeni Parti Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Beşikdüzü Belediye Başkanı Cahit Erdem, yüklenici firma olan Lazer Isı Mühendislik Onursal Başkanı, Eski Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı ile çok sayıda STK ve siyasi parti temsilcisi katıldı.

Programda konuşan Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, her türlü zorluğa rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, kreşin ilçeye kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Kreşte görev yapacak öğretmenlerin noter huzurunda gerçekleştirilen kura ile belirlendiğini belirten Başkan Bıyık, benzer ölçekteki belediyeler arasında kreş hizmetini hayata geçiren ilk belediye olduklarını ifade etti.

Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 4 yaşında bir kız babası olarak Yomra Belediyesi tarafından hayata geçirilen hizmetten dolayı Başkan Mustafa Bıyık’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Yeni Parti Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak da Mustafa Bıyık’ı siyasi ayrım yapmadan hizmet ettiği için tebrik ettiğini söyledi.

Yeni Parti Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ise ilçe belediyeleri arasında bir ilki gerçekleştiren Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’ı tebrik ederek, kreşin Yomra’ya hayırlı olmasını diledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay da bu örnek hizmetin tüm şehre ve ülkeye yaygınlaşması temennisinde bulundu.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya da kreşin ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Beşikdüzü Belediye Başkanı Cahit Erdem, Mustafa Başkan hizmetleriyle sürekli açılış yaparak bizi yoruyor dedi.

Yomra Belediyesi Kreşi, yapılan planlama doğrultusunda 60 ila 80 öğrenci kapasitesiyle hizmet vermeye başladı.