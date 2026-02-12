

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Yomra Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yomra Emekli Evi, düzenlenen açılış programıyla hizmete açıldı. Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, açılışı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurdu.

Emeklilerin sosyal yaşamına katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen Emekli Evi’nde, çay ve su ücretsiz olarak sunulurken, çorba ise uygun bir ücretle emeklilerin hizmetine veriliyor. Açılışta konuşan Başkan Bıyık, Emekli Evi’nin emeklilerin bir araya gelip vakit geçirebileceği, dayanışmayı güçlendirecek bir sosyal alan olacağını vurguladı.

Açılış programına CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, 27. Dönem Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Beşikdüzü Belediye Başkanı Cahit Erdem, Türkiye Emekliler Derneği Trabzon Şube Başkanı Burhan Bayraktar, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda emekli vatandaş katıldı.

Programda söz alan protokol üyeleri, emeklilerin ekonomik ve sosyal açıdan zor bir dönemden geçtiğine dikkat çekerek, bu süreçte emeklilere yönelik hayata geçirilen projelerden dolayı Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Yomra Emekli Evi’nin ilçeye ve tüm emeklilere hayırlı olması temennisinde bulunuldu.