Aksaray / Mahmut Şen / Yeniçağ



Aksaray’da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Fatih Mahallesi’nde bulunan Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karşıdan karşıya geçmeye çalışan S.Ç.’ye, F.E. (25) idaresindeki 68 DE *** plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaşlı kadın yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.