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Kaynak: İHA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Bediüzzaman Said-i Nursi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Siverek yönünden Şanlıurfa istikametine ilerleyen N.E.K. yönetimindeki 34 EJB 570 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 72 yaşındaki Gülsüm Yalçın'a çarptı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülsüm Yalçın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Yalçın'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.