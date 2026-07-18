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Kaynak: İHA

Kaza, İzzetpaşa Mahallesi Şehit İlhanlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaya ağır şekilde yaralandı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede inceleme gerçekleştirirken, olayla ilgili çalışma başlattı.