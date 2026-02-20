Adana’da yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya motosiklet çarptı. Kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, merkez Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karşıya geçmeye çalışan bir kişiye, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen motosiklet çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, çarpma anının çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenildi.