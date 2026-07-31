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Kaynak: DHA

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen trafik kazası, genç bir üniversite öğrencisinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Erdem Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan İzmir Demokrasi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Eren Yalçın Selvi'ye (21), sürücüsünün kimliği ve plakası henüz açıklanmayan bir otomobil çarptı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Selvi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak genç öğrenci, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

CENAZESİ KAYSERİ'DE DEFNEDİLECEK

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü hakkında adli işlem başlatılırken, Eren Yalçın Selvi'nin cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan ailesine teslim edildi. Selvi'nin yarın memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.