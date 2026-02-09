Romanya’da devlet demir yollarındaki yolsuzluk skandalı ile sarsıldı. CFR Călători bünyesinde çalışan 33 personeli, bilet rezervasyon sistemlerini manipüle ederek haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle hakim karşısına çıkıyor.

Şebeke, özellikle yataklı ve kuşetli vagonlardaki yerleri kendi kontrollerine alıp, sonrasında bu koltukları el altından nakit para karşılığında yolculara satış işlemi gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

ŞEBEKE, YAPAY ZEKADAN AKIL ARADI

En ilginç yanı ise sanıkların yapacakları savunma için yapay zekaya, yani ChatGPT’ye başvurmaları oldu.

Şebeke üyeleri ücretsiz seyahat hakkı bulunan öğrencilerin kişisel verilerini kullanarak sistemde sahte rezervasyonlar oluşturuyordu. Müfettişler durumu anlayınca çemberi daraltmaya başladığında ise zanlıların paniği dijital ortamda görüldü.

Mahkeme belgelerine kaydedilen yazışmalar, en az iki çalışanın yapay zekaya suç teşkil eden eylemlerinin hukuki sonuçlarını sorduğunu gösteriyor. Bir çalışanın “Mağdur taraf tazminat istemezse mali zararı kim belirler?” veya “Sistemde koltuk bloke etmek, somut bir mali kayıp kanıtlanamazsa zarar sayılır mı?” gibi sorular sorduğu belirtildi.

Hatta zanlıların, kullanıcıya durumunu en az zararla atlatabileceği kişiselleştirilmiş bir savunma taslağı hazırlamayı teklif ettiği de iddia ediliyor. 700 sayfalık iddianamede rüşvet, görevi kötüye kullanma ve bilet dolandırıcılığı gibi ağır suçlamalar yöneltiliyor. Savcılar, personelin kendi aralarında “Zaten sistemde 17 yeri kapattığımı biliyorlar” şeklindeki itiraf niteliğindeki mesajlarını da delil olarak gösterdi.