İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu’nun yolsuzluk davalarına ilişkin af sürecinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İsrail basınında yer alan haberlere göre Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Netanyahu’nun af talebine ilişkin süreci askıya aldı.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberinde, Herzog’un daha önce yaptığı diyalog çağrısına Netanyahu’nun yanıt vermemesi üzerine bu kararın alındığı belirtildi.

BAŞSAVCI İLE UZLAŞMA ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

Haberde, Herzog’un yaklaşık bir ay önce İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara ile Netanyahu’nun avukatı Amit Hadad’a uzlaşma sağlanması amacıyla resmi çağrıda bulunduğu aktarıldı. Başsavcı Baharav-Miara’nın da bu girişime destek verdiği ifade edildi.

Öte yandan Netanyahu’nun mahkemede verdiği ifadelerin yakında tamamlanmasının beklendiği, bu nedenle af sürecinin ilerleyen dönemde anlamını yitirebileceği kaydedildi.

YOLSUZLUK DAVALARI SÜRÜYOR

Binyamin Netanyahu, kamuoyunda “1000”, “2000” ve “4000” dosyaları olarak bilinen üç ayrı dava kapsamında “rüşvet”, “dolandırıcılık” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla yargılanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın da daha önce Netanyahu’nun affedilmesi için Herzog’a mektup gönderdiği belirtilmişti.