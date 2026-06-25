Yollardaki Togg otomobil sayısı dudak uçuklattı: Kimse bu rakamı beklemiyordu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Togg, 2025 yılını 39 bin 20 adetlik satışla elektrikli otomobil pazarının lideri olarak tamamladı. Marka, 2026'nın ilk 5 ayında da liderliğini korudu. Bu dönemde T10X 9 bin 70 adetle birinci, T10F ise 7 bin 675 adetle ikinci sırada yer aldı. Toplamda 16 bin 745 adetlik satış rakamına ulaşan Togg, Türkiye elektrikli otomobil pazarında yüzde 25 pazar payı elde etti.