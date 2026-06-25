Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve "Türkiye’nin otomobili" vizyonu doğrultusunda 25 Haziran 2018'de kurulan Togg, küresel bir mobilite teknolojileri markası olarak 8 yılı geride bıraktı. Anadolu Grubu Holding, BMC, Turkcell, Zorlu Holding ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ortaklığıyla hayata geçirilen marka; akıllı cihazları, dijital platformları ve temiz enerji yatırımlarıyla geniş bir ekosistem inşa etti.
Yollardaki Togg otomobil sayısı dudak uçuklattı: Kimse bu rakamı beklemiyordu
Türkiye'nin yerli mobilite markası Togg, kuruluşunun 8. yılında Avrupa pazarındaki varlığı, geniş şarj ağı Trugo ve 105 bini aşkın kullanıcısı ile dev bir ekosisteme dönüştü. T10X ve T10F modelleriyle elektrikli araba pazarındaki liderliğini sürdüren marka, teknolojik yatırımlarıyla dikkat çekiyor.Kaynak: AA
Togg'un ilk akıllı cihazı T10X'in prototipleri 27 Aralık 2019'da kamuoyuna tanıtıldı. 18 Temmuz 2020'de temeli atılan Gemlik'teki Togg Teknoloji Kampüsü, 29 Ekim 2022 Cumhuriyet Bayramı'nda açıldı ve aynı gün ilk T10X seri üretim bandından indi. Mart 2023'te fiyatları açıklanan ve 177 binin üzerinde ön talep toplayan T10X'in ilk teslimatları kura yöntemiyle gerçekleştirildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının verilerine göre Togg'un üretim başlangıcında yüzde 51'in üzerinde olan yerlilik oranı; T10X modelinde yüzde 81,72’ye, fastback model T10F’te ise yüzde 83,9’a ulaştı.
İlk kez CES 2024'te sergilenen T10F, Münih'teki IAA Mobility 2025 Fuarı'nın ardından 15 Eylül 2025'te Türkiye'de, 29 Eylül 2025'te ise Almanya'da satışa çıktı. T10X modelinin de Almanya pazarına sunulmasıyla Togg, Avrupa'ya resmi olarak açılmış oldu. Her iki model de bağımsız Euro NCAP programının güvenlik testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldızı almayı başardı.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Togg, 2025 yılını 39 bin 20 adetlik satışla elektrikli otomobil pazarının lideri olarak tamamladı. Marka, 2026'nın ilk 5 ayında da liderliğini korudu. Bu dönemde T10X 9 bin 70 adetle birinci, T10F ise 7 bin 675 adetle ikinci sırada yer aldı. Toplamda 16 bin 745 adetlik satış rakamına ulaşan Togg, Türkiye elektrikli otomobil pazarında yüzde 25 pazar payı elde etti.
Togg'un akıllı şarj markası Trugo, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Temmuz 2025 verilerine göre yüzde 27,3 pazar payı ile şarj ekosisteminde zirveye yerleşti. 81 ilde 2 binin üzerinde istasyon ve 4 binin üzerinde soketle hizmet veren Trugo, ultra hızlı cihazlarında yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanarak 4 milyon başarılı şarj işlemine ulaştı.
Teknolojik alt yapısını sürekli güncelleyen marka, Mart 2026'da T10X için geliştirdiği yeni TruOS işletim sistemi sürümünü uzaktan güncelleme (OTA) ile devreye aldı. Microsoft Türkiye ortaklığıyla geliştirilen yapay zeka platformu Can.ai de kullanıcı deneyimine sunuldu. Marka ayrıca, çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli "4More" serisini 7 Ekim 2025'te Trumore üzerinden siparişe açtı.
Türkiye genelinde 22 deneyim merkezi ve 76 servis noktasıyla hizmet veren Togg, Aralık 2025'te Antalya, Gaziantep, Bursa, Trabzon ve Tekirdağ illerinde temsilci bayilik sistemini pilot olarak başlattı.
Küresel büyüme stratejisi kapsamında dünyanın önde gelen batarya üreticisi CATL’nin iştiraki CAIT ile stratejik işbirliği anlaşması imzalandı. B segmentinde ortak platform geliştirmek üzere yapılan bu işbirliğinde, Bedrock şasi teknolojisiyle üretilecek üç yeni modelin 2027 yılının ortasından itibaren kademeli olarak pazara sunulması planlanıyor.
Togg, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan "Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2025 yılı araştırmasında da 9 basamak birden yükselerek 28'inci sıraya yerleşti.
Sosyal ve kültürel ekosistemde de yer alan Togg, Mart 2025'te Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 18 Şubat 2026'da ise Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile üçer yıllık anlaşmalar imzalayarak "Milli Takımlar Ana Sponsoru" oldu. Marka, spor federasyonlarına akıllı cihaz ve Trugo şarj altyapısı desteği sağlıyor.