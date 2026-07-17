Yollardaki araç sayısı 34,5 milyonu aştı: İşte Türkiye'nin en çok tercih ettiği otomobil markası

Yerli otomobil markası TOGG'un haziran ayındaki payı ise yüzde 2,8 oldu. Öte yandan, haziran ayında devri yapılan toplam 941 bin 964 adet aracın yüzde 64,6'sını otomobiller oluşturdu. Ocak-haziran dönemini kapsayan yılın ilk yarısında, trafiğe kaydı yapılan toplam araç sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 azalarak 962 bin 739 seviyesine geriledi.