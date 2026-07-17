Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2026 dönemine ait Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni paylaştı. Açıklanan verilere göre, haziran ayında 194 bin 740 yeni aracın trafiğe kaydı gerçekleştirildi. Yeni tescil edilen bu taşıtların yüzde 49,4'ünü motosikletler, yüzde 37,8'ini otomobiller ve yüzde 8,5'ini kamyonetler oluşturdu.
Yollardaki araç sayısı 34,5 milyonu aştı: İşte Türkiye'nin en çok tercih ettiği otomobil markası
TÜİK haziran ayı motorlu kara taşıtları verilerine göre, trafiğe kaydı yapılan araç sayısı aylık yüzde 22 arttı. Toplam araç sayısı 34,5 milyonu aşarken yeni kayıtların yaklaşık yarısını motosikletler oluşturdu. Yılın ilk yarısında ise gri renkli ve benzinli otomobiller öne çıktı.Kaynak: Haber Merkezi
Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısı, bir önceki aya göre yüzde 22 artış gösterirken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9'luk bir yükseliş kaydetti.Aylık değişimler incelendiğinde motosiklet tescilleri yüzde 62,1 oranında güçlü bir artış gösterdi. Otomobil tescilleri ise yüzde 2,9 oranında gerileme kaydetti.
Haziran ayı sonu itibarıyla Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 34 milyon 545 bin 132 adedi buldu. Toplam araç parkının yüzde 51,7'sini otomobiller oluştururken, yüzde 21,5'ini motosikletler ve yüzde 14,4'ünü kamyonetler oluşturdu.
Haziran ayında trafiğe tescil edilen otomobil sayısı 73 bin 665 olarak kayıtlara geçti. Yeni kayıt yaptıran otomobil markaları arasında liderlik koltuğuna yüzde 20,5'lik pay ile Renault oturdu.
Sektörde en çok tercih edilen ilk 5 marka sırasıyla şu şekilde gerçekleşti:
Renault
Hyundai
Volkswagen
Fiat
Toyota
Yerli otomobil markası TOGG'un haziran ayındaki payı ise yüzde 2,8 oldu. Öte yandan, haziran ayında devri yapılan toplam 941 bin 964 adet aracın yüzde 64,6'sını otomobiller oluşturdu. Ocak-haziran dönemini kapsayan yılın ilk yarısında, trafiğe kaydı yapılan toplam araç sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 azalarak 962 bin 739 seviyesine geriledi.
Yılın ilk 6 ayında trafiğe kaydı yapılan 456 bin 50 adet otomobilin yakıt türlerine göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
Benzinli: yüzde 41,8
Hibrit: yüzde 31,6
Elektrikli: yüzde 17,8
Dizel: yüzde 7,8
LPG'li: yüzde 1
Haziran 2026 sonu itibarıyla trafikte aktif olarak yer alan tüm otomobillerin yakıt türü oranları ise şu şekilde kayıtlara geçti:
Dizel: yüzde 32,1
Benzinli: yüzde 31
LPG'li: yüzde 29,4
Hibrit: yüzde 4,7
Elektrikli: yüzde 2,5
Ocak-haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerde en çok tercih edilen renk yüzde 41,8'lik oranla gri oldu. Gri rengi sırasıyla beyaz ve siyah takip etti.