Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Volkswagen Grubu’nun Avrupa pazarında satışa sunduğu yeni nesil uygun fiyatlı elektrikli araç ailesi, üç ay gibi kısa bir sürede 70 binden fazla sipariş alarak rekor kırdı. 25 bin euro seviyesindeki başlangıç fiyatıyla dikkat çeken seri, Çinli rakiplere ve Avrupalı rakip markalara gözdağı veriyor.

Elektrikli araç pazarındaki sert rekabet ve yükselen fiyatlar karşısında strateji değişikliğine giden Volkswagen Grubu, meyvelerini toplamaya başladı. Şirketin "Electric Urban Car Family" (Elektrikli Şehir Otomobilleri Ailesi) konsepti altında pazara sunduğu uygun fiyatlı yeni modeller, yaklaşık üç aylık süreçte 70 bin adedi aşan sipariş rakamına ulaştı.

DÖRT FARKLI MODEL TEK ALTYAPIDA BULUŞTU

Büyük ilgi gören siparişlerin 25 bine yakınını Volkswagen ID. Polo modeli oluştururken; kalan payı Skoda Epiq ve Cupra Raval paylaştı. Ailenin son üyesi olan kompakt crossover Volkswagen ID. Cross'un da vitrine çıkmasıyla seri tamamlandı. Gövde tasarımları farklılık gösterse de dört model de aynı teknik mimariyi paylaşıyor. ID. Cross ve Skoda Epiq yerden yüksek yapısıyla öne çıkarken, ID. Polo ve Cupra Raval hatchback segmentinde mücadele ediyor.

450 KİLOMETREYE VARAN MENZİL SEÇENEĞİ

Araçların giriş seviyesinde yer alan 37 kWh kapasiteli LFP batarya, kullanıcılarına yaklaşık 290 kilometre menzil sunuyor. Üst versiyonlarda sunulan 52 kWh NMC batarya seçeneğinde ise sürüş menzili 450 kilometreye kadar yükseliyor. Önden çekişli mimariye sahip araçlar, 114 ile 222 beygir güç üreten motor seçenekleriyle geliyor. Hızlı şarj desteği sayesinde araçlar, uygun istasyonlarda yaklaşık 24 ila 27 dakika içinde yüzde 10'dan yüzde 80 doluluk seviyesine ulaşabiliyor.

MÜCADELE 25 BİN EURO BANTINDA KIZIŞIYOR

Avrupa’da yaklaşık 25 bin euro seviyesindeki başlangıç etiketiyle yollara çıkan hatchback modeller, uygun fiyatlı Çinli elektrikli otomobillere ve Renault 5 gibi dişli rakiplere doğrudan alternatif sunuyor. Volkswagen’in bu hamlesi, elektrikli dönüşümde fiyat erişilebilirliğinin ne kadar kritik bir unsur olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.