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Yapay zeka teknolojilerinin yarattığı DRAM ve NAND bellek çipi kıtlığı otomotiv sektörünü sarsmaya başladı. GM maliyet beklentilerini yukarı çekerken BYD sistemlerine zam yaptı. Artan dijitalleşmeyle birlikte bellek gereksinimi tavan yapan araç fiyatlarının 2026 içinde artması bekleniyor.

Yapay zeka sistemlerinin hızlı yükselişiyle veri merkezleri, bilgisayar ve akıllı telefon pazarında patlak veren bellek çipi krizi, etkisini artık otomotiv sanayisinde de hissettiriyor. Yapay zekanın tükettiği DRAM ve NAND bellek stokları, otomobil üreticilerini artan maliyetler karşısında fiyat güncellemesi yapmaya zorluyor.

DEV ÜRETİCİLER MALİYET ARTIŞLARINI AÇIKLADI

ABD'li otomotiv devi General Motors (GM), ikinci çeyrek finansal değerlendirmesinde araç üretim maliyetlerinin 1,5 ile 2 milyar dolar bandında artmasının beklendiğini duyurdu. Maliyet artışının temel sebebi olarak DRAM fiyatlarındaki yükselişi gösteren şirket, 2026 yılı içinde araç fiyatlarında yüzde 0,3'lük bir artış öngörüyor. Çinli üretici BYD ise opsiyonel olarak sunduğu sürücü destek sistemlerinin fiyatlarına yüzde 20 zam yaparken, Hyundai iç pazar çip tedarik zincirinin acilen güçlendirilmesi yönünde çağrıda bulundu.

ARAÇLARDA BELLEK İHTİYACI KATLANIYOR

Gelişmiş bilgi-eğlence ekranları, sürücü destek sistemleri (ADAS), merkezi araç bilgisayarları ve yapay zeka yazılımları nedeniyle otomobiller adeta tekerlekli bilgisayarlara dönüşüyor. Yarı iletken devi Micron'un verilerine göre, 2023 yılında ortalama bir araçta 90 GB bellek kullanılırken, bu miktar 2026 itibarıyla ortalama 278 GB seviyesine ulaştı. Üst segment modellerde bellek kapasitesi 2 TB'a kadar çıkarken, Seviye 4 otonom sürüşe sahip araçların en az 300 GB RAM'e ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

ZORLU ŞARTLAR VE SERTİFİKASYON SÜRECİ ÜRETİMİ ZORLAŞTIRIYOR

Otomotiv sektöründe kullanılan bellekler, tüketici elektroniğindeki gibi kolay üretilemiyor. Aşırı sıcak ve soğuk hava koşulları, yoğun nem, titreşim ve yağmur gibi etkenlere yıllarca dayanması gereken otomotiv sınıfı yongalar, aylar süren sertifikasyon süreçlerinden geçiyor. Üretim sürecinin zorluğu ve mevcut çip kıtlığı birleştiğinde, sektörün pandemi dönemindekine benzer ağır bir tedarik kriziyle karşı karşıya kalmasından korkuluyor.