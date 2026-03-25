Türkiye'de bu yıl ocak-şubat aylarında yaşanan trafik kazası sayısı, geçen yılın aynı döneminden fazla oldu. 2025 yılı ocak-şubat aylarında ülke genelinde 270 ölümlü, 35 bin 629 yaralanmalı, 61 bin 654 maddi hasarlı olmak üzere 97 bin 553 kaza yaşandı.

Geçen yıl kaza yerinde ölenlerin sayısı 308, yaralanan sayısı ise 50 bin 881 olarak kayıtlara geçti. Bu yıl aynı dönemde ise toplam kaza sayısı 101 bin 874'e ulaştı. Hasarlı kaza sayısı 67 bin 659'a yükseldi, ölümlü kaza sayısı 231, yaralanmalı kaza sayısı 33 bin 984 oldu. Bu yıl ocak şubat aylarında meydana gelen kazalarda 280 kişi hayatını kaybetti, 47 bin 689 kişi yaralandı.

EN FAZLA KAZA 'YANDAN ÇARPMA'

Ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarının oluş şekline göre türleri arasında en fazla kaza 'yandan çarpma' şeklinde meydana geldi. Kaza türleri ve sayısı, şu şekilde gerçekleşti:

"Karşılıklı çarpışma 1796, arkadan çarpma 3 bin 909, yandan çarpma 11 bin 354, yan yana çarpışma 610, duran araca çarpma 452, zincirleme çarpışma 212, çoklu çarpışma 270, engel/cisim ile çarpışma 1753, yayaya çarpma 5 bin 312, hayvana çarpma 82, devrilme/savrulma/takla 4 bin 607, yoldan çıkma 3 bin 209, araçtan insan düşmesi 224, araçtan cisim düşmesi 13, park etmiş araca çarpma 412."

Ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarının araç sayısına göre türlerinde tek araçlı kaza sayısı 14 bin 137, iki araçlı kaza sayısı 17 bin 746, çok araçlı kaza sayısı 2 bin 332 oldu. Bu kazalara neden olan unsurlarda sürücü kusuru 36 bin 864 olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 3 bin 400 yaya, 221 yolcu, 347 araç, 252 yol kusurlu sayıldı. Ölümlü-yaralanmalı kazalara neden olan sürücü kusurlarında ilk sırada, 'Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak' yer aldı.

SÜRÜCÜ KUSURLARI

Ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarına neden olan sürücü kusurları ve sayısı ise şöyle:

"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak 14 bin 309, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak 6 bin 224, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak 3 bin 35, arkadan çarpma 3 bin 429, dönüş kurallarına uymamak 2 bin 792, manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak 1573, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak 955, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek 1239, trafik güvenliği ile ilgili diğer kurallara uymamak 793, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek 637, alkollü araç kullanmak 182, aşırı hızla araç kullanmak 234, geçme yasağı olan yerlerden geçmek 445, hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek 165."

Ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarına karışan araçların cinslerine göre sayısı şu şekilde:

"Bisiklet 546, at arabası 3, motorlu bisiklet 3 bin 758, motosiklet 11 bin 763, otomobil 27 bin 645, minibüs 1262, kamyonet 7 bin 916, kamyon 966, çekici 1243, otobüs 1101, traktör 141, arazi taşıtı 7, iş makinesi 69, ambulans 48, tanker 18, tren 11, tramvay 6."

Ocak-şubat aylarında yayalara 642, yolculara 13 bin 323, sürücülere 777 bin 858, araç plakasına 4 milyon 315 bin 916 ceza uygulandı. Alkollü araç kullanan 29 bin 936, 100 ceza puanını dolduran 2 bin 627, 5 kez hız limitini aşan 98 sürücü hakkında işlem gerçekleştirildi. 39 bin 862 sürücü mülki amire sevk edildi, 345 bin 520 araç trafikten menedildi.