Mikroklima iklimi ile bilinen, 850 metre rakımıyla bölgenin sebze ve meyve üreticisi konumundaki Iğdır'da, kayısı ağaçları çiçek açarken; yüksek kesimlerde karla mücadele sürüyor.

Hafta sonu yağan kar yağışının ardından Tuzluca ilçesi Gaziler Grup Köy Yolu başta olmak üzere bölgede ulaşım durma noktasına gelirken, İl Özel İdaresi ekipleri seferber oldu.

İş makineleri ile yürütülen çalışmalar sonucu kardan kapanan Karanlık, Yaylacık, Sarıbulak, Kıznefer, Bostanlı, Badıllı ile Aşağı ve Yukarı Civanlı köylerinin yolu, yeniden ulaşım açıldı.

Bu arada Meteoroloji 16'ıncı Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Iğdır için zirai uyarısı yaptı. Buna göre; Iğdır'ın batı kesimleri Tuzluca ile yüksek bölgelerinde hafif, Kars ve Ağrı çevrelerinde ise orta ve yer yer kuvvetli zirai don riski bulunduğu bildirildi