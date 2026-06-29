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Kaynak: İHA

Kaza, Fatih Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.D. idaresindeki 39 DS 019 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazada sürücü R.D. ile otomobilde bulunan kadın yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.