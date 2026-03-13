Bolu’da yolda yatan bir köpeğin üzerinden otomobiliyle geçen sürücü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Bolu Organize Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre M.D. yönetimindeki otomobil, yol kenarında bir süre bekledikten sonra hareket etti.

Araç ilerlediği sırada yerde yatan köpeğin üzerinden geçti. Bir süre aracın altında sürüklenen köpek, aracın ilerlemesinin ardından bulunduğu yerden koşarak uzaklaştı.

Yaşanan anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayın ardından bölgeden ayrılan sürücü M.D., jandarma ekiplerinin çalışması sonucu gece saatlerinde gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen M.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.