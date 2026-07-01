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Kaynak: DHA

Ünalan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Akçay Sokağı'nda seyreden servis minibüsünün motor kısmından bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi.

Bunun üzerine şoför aracı yolun kenarına çekip minibüsten indi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından trafik akışı normale döndü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.