Olay, Kütahya-Tavşanlı kara yolunda meydana geldi. İki sürücü, sosyal medyada paylaşmak amacıyla araçlarını yan yana getirerek ilerledi. Her iki şeridi de işgal eden araçlar nedeniyle trafikteki diğer sürücüler ilerlemekte büyük zorluk yaşadı. Bu tehlikeli sürüş anları, arkadan gelen bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde video kayıtlarında yer alan araçların plakaları tespit edildi.

Plakalarına Göre Uygulanan Cezalar16 BMR 509 plakalı araca; en soldaki şeridi sürekli işgal etmek, geçmek isteyen araçlara yol vermemek ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarından toplam 7 bin TL idari para cezası kesildi.



43 HK 959 plakalı araca ise trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve başka araçları tehlikeye düşürecek şekilde ani yavaşlamak gerekçesiyle 2 bin TL idari para cezası uygulandı.

Toplamda 9 bin TL ceza kesilen iki sürücüye, trafikte yapılan bu tür tehlikeli hareketlerin can ve mal güvenliğini riske attığı hatırlatıldı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada dikkat çeken benzer ihlallerin tespit edilmesi halinde gerekli cezai işlemlerin kararlılıkla uygulanacağını belirtti. Yetkililer, sürücüleri trafikte “sosyal medya şovuna” kalkışmamaları ve diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atmamaları konusunda uyardı.