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İstanbul Havalimanı’nda kalkış için hazırlıklarını tamamlayan bir yolcu uçağı, uygulanan icra işlemi nedeniyle havalanamadı. Yolcuların uçağa yerleştiği ve bagajların yüklendiği sırada devreye giren ekipler, mahkeme kararını tebliğ ederek uçağa el koydu.

AirportHaber’in aktardığı bilgilere göre olay, İran merkezli Caspian Airlines’a ait EP-KPB kuyruk tescilli uçakta yaşandı.

3 MİLYON EUROLUK ALACAK İDDİASI

İcra işleminin arkasında havacılık sektöründe temsil ve gözetim hizmetleri sunan ACM Temsil Gözetim firmasının başvurusu bulunuyor.

Firmanın, Caspian Airlines’tan yaklaşık 3 milyon euroluk alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle yargıya başvurduğu belirtildi. Mahkemenin firma lehine karar vermesinin ardından uçağa yönelik icra işlemi başlatıldı.

KALKIŞA HAZIRLANIRKEN DURDURULDU

Uçağın yolcularını aldığı, bagajların yüklendiği ve kalkış için son hazırlıkların yapıldığı sırada icra memurları ile polis ekipleri harekete geçti.

Mahkeme kararının tebliğ edilmesiyle uçağın havalanmasına izin verilmedi.

YOLCULAR UÇAKTAN İNDİRİLDİ

İcra işleminin ardından uçakta bulunan yolcular ile kabin ekibi tahliye edildi. Yolcular görevliler eşliğinde yeniden havalimanı terminaline götürüldü.

Mağduriyet yaşayan yolcular için alternatif uçuş seçenekleri üzerinde çalışma başlatıldığı belirtildi.

UÇAĞIN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

El konulan uçağın İstanbul Havalimanı’ndaki bekleyişi sürerken, yaklaşık 3 milyon euroluk borcun ödenmesi veya alacağın teminat altına alınması konusunda taraflar arasındaki hukuki sürecin devam ettiği aktarıldı.

Şirketlerden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, uçağın bundan sonraki durumunun hukuki süreç doğrultusunda netleşmesi bekleniyor.