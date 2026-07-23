Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde özel halk minibüsü ile kapalı kasa minibüs çarpıştı. Ölü ve yaralıların olduğu bildirilirken, kaza yerine ambulanslar sevk edildi.
Yolcular dehşeti yaşadı: Manisa’daki kazada ölü ve yaralılar var
Manisa-Turgutlu kara yolunda seyir halinde bulunan halk otobüsü ile minibüs sürücü hakimiyetlerini kaybederek çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile otobüste bulunan yolcular korku dolu anlar yaşandı. Yere savrulan kaza ölü ve yaralılar var. Bölgeye çık sayıda ekip sevk edildi.Kaynak: AA / DHA / İHA
Manisa-Turgutlu kara yolu Karaoğlanlı Kavşağı'nda meydana geldi. Karaoğlanlı'dan Manisa yönüne dönüş için manevra yapan 45 AJ 014 plakalı özel halk minibüsü, kavşakta 06 FYP 941 plakalı kapalı kasa minibüs ile çarpıştı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirilirken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İHA haberine göre: 1 ölü 4 yaralı
İhlas Haber Ajansının haberine göre: Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahalle kavşağında kapalı kasa kamyonetin özel halk otobüsüne çarpması sonucu 1 kişi öldü 4’ü ağır çok sayıda kişi yaralandı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre: Manisa'da midibüsle panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı