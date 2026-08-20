Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
Yolcular çığlık çığlığa kaldı: Yolcu otobüsü şarampole devrildi
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde seyir halinde bulunan bir yolcu otobüsü sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bir ağaca çarptı. Sonra şarampole yuvarlandı. Yolcuların çığlık çığlığa kaldığı kazada 2 kişi otobüs içerisinde sıkıştı.Kaynak: AA / DHA
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Kaza, öğle saatlerinde Lice ilçesi Fis Ovası mevkiinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpıp şarampole devrildi.
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İhbarla olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği kazaya karışan otobüs vinçle kaldırıldı.
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Otobüste sıkışan 2 kişi kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
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