Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Yolcular çığlık çığlığa kaldı: Yolcu otobüsü şarampole devrildi

Yolcular çığlık çığlığa kaldı: Yolcu otobüsü şarampole devrildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde seyir halinde bulunan bir yolcu otobüsü sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bir ağaca çarptı. Sonra şarampole yuvarlandı. Yolcuların çığlık çığlığa kaldığı kazada 2 kişi otobüs içerisinde sıkıştı.

Kaynak: AA / DHA
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Yolcular çığlık çığlığa kaldı: Yolcu otobüsü şarampole devrildi - Resim: 1

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

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Yolcular çığlık çığlığa kaldı: Yolcu otobüsü şarampole devrildi - Resim: 2

Kaza, öğle saatlerinde Lice ilçesi Fis Ovası mevkiinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpıp şarampole devrildi.

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Yolcular çığlık çığlığa kaldı: Yolcu otobüsü şarampole devrildi - Resim: 3

İhbarla olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği kazaya karışan otobüs vinçle kaldırıldı.

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Yolcular çığlık çığlığa kaldı: Yolcu otobüsü şarampole devrildi - Resim: 4

Otobüste sıkışan 2 kişi kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Yolcular çığlık çığlığa kaldı: Yolcu otobüsü şarampole devrildi - Resim: 5
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Yolcular çığlık çığlığa kaldı: Yolcu otobüsü şarampole devrildi - Resim: 6
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Yolcular çığlık çığlığa kaldı: Yolcu otobüsü şarampole devrildi - Resim: 7
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Yolcular çığlık çığlığa kaldı: Yolcu otobüsü şarampole devrildi - Resim: 8
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Yolcular çığlık çığlığa kaldı: Yolcu otobüsü şarampole devrildi - Resim: 9
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Yolcular çığlık çığlığa kaldı: Yolcu otobüsü şarampole devrildi - Resim: 10
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Yolcular çığlık çığlığa kaldı: Yolcu otobüsü şarampole devrildi - Resim: 11
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Yolcular çığlık çığlığa kaldı: Yolcu otobüsü şarampole devrildi - Resim: 12
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