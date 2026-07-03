Diyarbakır’da yol verme nedeniyle çıkan tartışmada motokurye, kaskıyla şehir içi yolcu minibüsüne saldırdı. Minibüsün ön ve yan camlarına kaskıyla defalarca vuran motokuryenin saldırısı, cep telefonuyla görüntülendi.
Yolcular çığlık çığlığa kaldı: Gözü döndü, kaskını silah gibi kullandı
Diyarbakır Kayapınar'da yol verme tartışması yüzünden çıkan kavgada korku dolu anlar yaşandı. Gözü dönen motorkurye içinde içinde yolcuların bulunduğu şehir içi minibüsünün camlarını kaskıyla defalarca vurarak kırdı.Kaynak: DHA
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Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Mezopotamya Bulvarı’nda meydana geldi. Şehir içi yolcu minibüsünün şoförü ile motokurye arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
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