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Kaynak: Haber Merkezi

Almanya'dan Portekiz'e gitmek üzere havalanan Lufthansa Hava Yollarına ait yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, uçuş sırasında bir yolcuya ait taşınabilir şarj cihazı bir anda alev aldı.

KABİN EKİBİ MÜDAHALE ETTİ

Alman yayın kuruluşu RTL'nin Lufthansa sözcüsüne dayandırdığı habere göre, kabin ekibi yangına müdahale ederek alev alan cihazı güvenlik çantasına koydu.

Olayın ardından pilotlar güvenlik gerekçesiyle Portekiz'in başkenti Lizbon'a devam etmek yerine uçağı Fransa'nın Lyon kentine yönlendirdi.

Uçakta bulunan 198 yolcu ve 6 mürettebat, Lyon'a yapılan inişin ardından otellere yerleştirildi.

POWERBANKLER NEDEN RİSK OLUŞTURUYOR?

Lityum-iyon batarya kullanan powerbankler, hasar görmeleri veya teknik arıza yaşamaları durumunda aşırı ısınarak yangına yol açabiliyor.

Bu nedenle hava yolu şirketleri son yıllarda uçaklarda taşınabilir şarj cihazlarının kullanımına ilişkin kuralları sıkılaştırıyor.

Lufthansa'nın mevcut kurallarına göre yolcuların uçuş sırasında powerbankleri başka cihazları şarj etmek amacıyla kullanmasına izin verilmiyor. Taşınabilir şarj cihazlarının kayıtlı bagaj içerisinde taşınması da yasak.

UÇAKTA POWERBANK ŞARJINA YASAK GELMİŞTİ

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) de resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, uçuş operasyonlarında taşınabilir bataryalara ilişkin teknik talimatlarda değişikliğe gidildiğini duyurmuştu.

Yayımlanan uçuş operasyon direktifine göre, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Konseyi tarafından 27 Mart 2026 tarihinde “Hava Yoluyla Tehlikeli Maddelerin Emniyetli Taşınması” için hazırlanan teknik talimatlarda değişiklik yapıldı.

BİR YOLCU EN FAZLA İKİ POWERBANK TAŞIYABİLECEK

SHGM'nin açıklamasına göre, hava aracında taşınabilir bataryaların şarj edilmesi yasaklandı. Her bir kişinin taşıyabileceği powerbank sayısı ise en fazla iki adetle sınırlandırıldı.

Söz konusu kısıtlamaların operasyonel gereklilikler kapsamında ekip üyelerinin taşıdığı powerbankler için geçerli olmadığı, ancak ekip üyelerinin kişisel kullanım amacıyla taşıdığı cihazların da kurallara tabi olduğu belirtildi.