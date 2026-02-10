Somali’nin başkenti Mogadişu’daki Aden Adde Havalimanı’ndan korku dolu anlar yaşandı.

Havalimanı’ndan 55 kişiyle kalkış yapan Somali havayolu şirketi StarSky’a ait Fokker 50 tipi yolcu uçağı, havalandıktan kısa süre mekanik sorun yaşadı.

Afrika Birliği Somali Destek ve İstikrar Misyonundan (AUSSOM) yapılan açıklamaya göre havalimanına dönmeye çalışan yolcu uçağı, denize acil iniş gerçekleştirdi. Uçağın kanatlarından birinin koptuğu belirtildi.

AUSSOM ve Birleşmiş Milletler Somali Destek Ofisi (UNSOS) ekipleri de dahil olmak üzere acil müdahale ekipleri hızla olay yerine ulaştı.

Yolcular uçaktan güvenli bir şekilde tahliye edildi. Olayda can kaybı yaşanmadığı da belirtildi.