Muş'ta, hemzemin geçitten geçerken yolcu treni bir otomobile çarptı. Otomobildeki 3 kişi yaralandı. Bağlar Mahallesi mevkisindeki hemzemin geçitte, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 44 AHP 336 plakalı otomobile yolcu treni çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan Muhammed Emre Karaca, Abdullah Savlı ve Deniz Uygur yaralandı. Yaralılar, Muş Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza yerinde güvenlik önlemi alındı.
Yolcu treni otomobile çarptı: 3 yaralı
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Muş'ta hemzemin geçitten geçmeye çalışan bir otomobile yolcu treninin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
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