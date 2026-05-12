Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 70 yaşındaki yaya, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde İzmir-Ankara D300 kara yolunda, Özel Benim Dünyam Bakım Evi önünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, İzmir’den Salihli yönüne ilerleyen M.C. yönetimindeki yolcu otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan İzmirli’ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yaşlı adam için çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İzmirli, ambulansla Özel Medigüneş Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumunun ağır olması nedeniyle daha sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen Hasan İzmirli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenilirken, otobüs şoförünün ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.