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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎Bilecik’in Bozüyük ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında durdurulan yolcu otobüsünde, piyasa değeri yaklaşık 750 bin TL olan 600 adet kaçak eşya ele geçirildi.

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‎Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında bir yolcu otobüsü durdurularak arama yapıldı. Yapılan kontrollerde faturası ibraz edilemeyen çok sayıda giyim ürünü bulundu.

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‎Aramada; Adidas, Guess ve Reebok gibi farklı markalara ait 180 tişört, Kappa, Lacoste, Beymen, Puma ve Zara gibi markalara ait 195 şort ve kapri ile herhangi bir marka ibaresi bulunmayan 225 eşofman olmak üzere toplam 600 adet ürüne el konuldu.

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‎Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 750 bin TL olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.