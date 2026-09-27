Adana’nın Seyhan ilçesinde Hatay’dan Giresun’a giden yolcu otobüsü, tabela direğine ardından alt geçidin duvarına çarptı. Kazada 11 kişi yaralanırken, araçta sıkışan sürücünün itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla çıkarıldığı öğrenildi.
Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, Hatay'dan Giresun'a giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 38 YILTUR 005 plakalı yolcu otobüsü, tabela direğine ardından alt geçidin duvarına çarptı.
35 YOLCU VARDI
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazada yaralanan 11 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Otobüste 35 yolcunun bulunduğu öğrenildi.