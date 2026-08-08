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Kaynak: İHA

Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesinin çıkışında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Kütahya’dan Antalya yönüne seyreden 43 KP 338 plakalı yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle önünde ilerleyen kamyonete çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarındaki bariyerleri aşarak yan yola savruldu ve burada durabildi. İlk belirlemelere göre kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 15 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen kurtarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.