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Kaynak: AA / DHA / İHA

Manisa’nın Salihli ilçesinde Ankara-İzmir D300 kara yolunda meydana gelen trafik kazası, can kaybı ve yaralanmalara neden oldu. Yolcu otobüsünün iş makinesi taşıyan kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

OTOBÜS, İŞ MAKİNESİ TAŞIYAN KAMYONA ÇARPTI

Kaza, D300 kara yolunun Mersinli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kula’dan Salihli yönüne ilerleyen Ferit E. (46) yönetimindeki Metro Turizm’e ait yolcu otobüsü, aynı yönde seyreden Mehmet Işık (46) idaresindeki iş makinesi yüklü kamyona arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle kamyon kontrolden çıkarak yoldan savruldu ve yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Kamyon sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibinin yanı sıra itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönen kamyonun sürücüsü Mehmet Işık, ekiplerin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada otobüs sürücüsü Ferit E. ile kamyonda yolcu olarak bulunan Özbekistan uyruklu Kamronbek Atajanov ve otobüsteki 6 yolcu yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 7 kişi, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Salihli’deki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.