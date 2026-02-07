Kaza, Patnos-Ağrı kara yolunda Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. Aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi. Kazada otobüs şoförü ile birlikte araçtaki 15 yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Patnos Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu, kazanın ardından olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Daha sonra hastaneye geçen Dertlioğlu, yaralıları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Yaralılar ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam Dertlioğlu, devletin tüm imkânlarıyla vatandaşların yanında olduğunu ifade etti.

Kaza nedeniyle Sanayi Kavşağı’nda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Otobüsün çekiciyle kaldırılmasının ve yol temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından ulaşım normale döndü.