Yeniçağ Gazetesi
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Yolcu otobüsü alev aldı: 13 yolcu 3 personel vardı

Samsun’un Kavak ilçesinde Şanlıurfa seferindeki yolcu otobüsü seyir halindeyken motorundan alev aldı. Sürücü aracı emniyet şeridine çekip yolcuları tahliye etti.

Kaynak: İHA
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Yolcu otobüsü alev aldı: 13 yolcu 3 personel vardı - Resim: 1

Samsun'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın, sürücünün dumanları fark ederek aracı yol kenarına çekip yolcuları tahliye etmesiyle faciaya dönüşmeden söndürüldü.

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Yolcu otobüsü alev aldı: 13 yolcu 3 personel vardı - Resim: 2

Yangın, Ankara-Samsun karayolu Kavak ilçesi Tekke mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Kaleli idaresindeki 58 SH 045 plakalı Huzur firmasına ait yolcu otobüsünden seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı.

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Yolcu otobüsü alev aldı: 13 yolcu 3 personel vardı - Resim: 3

Yangını fark eden sürücü Hasan Kaleli, otobüsü yol kenarına çekerek içerisindeki 13 yolcu ile kendisiyle birlikte 3 personelin tahliyesini sağladı.

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Yolcu otobüsü alev aldı: 13 yolcu 3 personel vardı - Resim: 4

Şanlıurfa’dan Samsun'a giden otobüste bulunan toplam 16 kişi güvenli şekilde tahliye edilirken, olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti.

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Yolcu otobüsü alev aldı: 13 yolcu 3 personel vardı - Resim: 5

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında otobüste büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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Yolcu otobüsü alev aldı: 13 yolcu 3 personel vardı - Resim: 6
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Yolcu otobüsü alev aldı: 13 yolcu 3 personel vardı - Resim: 7
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Yolcu otobüsü alev aldı: 13 yolcu 3 personel vardı - Resim: 8
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Yolcu otobüsü alev aldı: 13 yolcu 3 personel vardı - Resim: 9
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