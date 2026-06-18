Taşucu Mahallesi'nde meydana geldi. Taşucu Minibüsçüler Kooperatifi'ne ait 33 C 8002 plakalı yolcu minibüsüne binen Enes Can Özata, şoför Furkan Gök ile tartışmaya başladı.

Yolcu minibüsünde dehşet dolu anlar: Öfkeli saldırganın gasbettiği araç mezarı oldu - Resim : 1

Tartışmaya yolcuların da katılmasıyla arbede çıktı. Arbedede Özata, şoför Gök ile bir yolcuyu darbetti. Şoför ile yolcuların araçtan inmesinin ardından Özata, direksiyon başına geçip araçla kaçtı.

Yolcu minibüsünde dehşet dolu anlar: Öfkeli saldırganın gasbettiği araç mezarı oldu - Resim : 2

Yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İki araca çarptıktan sonra yaklaşık 300 metre ilerleyen Özata'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç karşı şeride geçip şarampole düştü.

Yolcu minibüsünde dehşet dolu anlar: Öfkeli saldırganın gasbettiği araç mezarı oldu - Resim : 3

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kontrollerinde şüpheli Enes Can Özata’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Özata'nın cansız bedeni, otopsinin ardından morga kaldırıldı. Şüphelinin, dün aynı minibüste başka bir yolcuyla tartıştığı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yolcu minibüsünde dehşet dolu anlar: Öfkeli saldırganın gasbettiği araç mezarı oldu - Resim : 4