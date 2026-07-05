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Kaynak: İHA

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolcu minibüsünün aniden yola çıkan bir ata çarpması sonucu hayvan yaralandı, araçta ise maddi hasar meydana geldi.

Olay, 100. Yıl Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, bulvarda ilerlemekte olan yolcu minibüsü, aniden yola fırlayan bir at ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yaralanan at yola savrulurken, minibüste ise ciddi hasar oluştu.

İhbar üzerine kaza mahalline Düziçi Belediyesi bünyesinde hizmet veren "Haybulans" aracı, itfaiye ve zabıta ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin ortak çalışmasıyla düştüğü yerden güvenli bir şekilde alınan yaralı at, Düziçi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı.