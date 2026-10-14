Antalya'da meydana gelen kaza, saat 12.00 sıralarında Korkuteli-Fethiye kara yolunda Yukarıkaraman mevkisinde oldu. 58 yaşındaki Süleyman İkiz’in kontrolünü kaybettiği 48 ABB 225 plakalı yolcu midibüsü, şarampole düştü. Meydana gelen kazada, araçta bulunan 6'sı Rus, 3'ü Türk 9 yolcu hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Korkuteli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılara ayakta müdahale edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Yolcu midibüsü şarampole yuvarlandı: 9 kişi yaralandı
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